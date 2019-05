Ook Wall Street sluit lager op handelsvrees

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.828,36 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,3 procent in tot 2870,72 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7910,59 punten.

Trump is nog steeds van plan de importheffingen op een flink aantal Chinese producten per vrijdag te verhogen van 10 naar 25 procent. Peking liet weten dat China met tegenmaatregelen komt als de Amerikanen de importheffingen verhogen. Trump zei een ,,mooie" brief van de Chinese president Xi Jinping te hebben ontvangen en mogelijk met hem te gaan bellen.

Aan het bedrijvenfront was het een rustiger dagje. Het cijferseizoen loopt duidelijk ten einde. Chipconcern Intel kwam nog met een bescheiden voorspelling over zijn omzetgroei op de lange termijn en verloor ruim 5 procent. Andere bedrijven in de bredere chipsector als NXP en Qualcomm zakten tot 1,2 procent.

Verder kreeg de overnamestrijd rond Anadarko (min 3,3 procent) een nieuwe wending. Olie- en gasreus Chevron verhoogt zijn eerdere bod niet en laat de kleinere branchegenoot daarmee in feite aan rivaal Occidental, die 6,4 procent daalde. Chevron (plus 3,1 procent) kiest er nu voor om flink meer aandelen te gaan inkopen.

Disney verloor 1 procent. Het Amerikaanse entertainmentconcern zette in het afgelopen kwartaal iets meer omzet in de boeken mede dankzij groei bij zijn pretparkentak. Verder maakte het bedrijf bekend 353 miljoen dollar af te boeken op de investering in Vice Media.

Online marktplaats Etsy ging ruim 11 procent omlaag. De omzet- en winstgroei in het eerste kwartaal waren lager dan waar analisten op hadden gerekend.

De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,1232 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 61,60 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 70,22 dollar per vat.