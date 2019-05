Sweco doet goede zaken in Nederland

Stockholm - De Nederlandse divisie van het Zweedse ingenieursbedrijf Sweco heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. De tak verbeterde ook de winstgevendheid. Sweco nam in Nederland meer ingenieurs in dienst en ontving hogere vergoedingen voor zijn opdrachten. De onderneming profiteert hier naar eigen zeggen van een sterke vraag naar zijn diensten.