Nikkei sluit week met verlies

Het handelsoverleg tussen Amerika en China wordt vrijdag in Washington voortgezet, ondanks de verhoging van de invoerheffingen van 10 naar 25 procent door de VS. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is een handelsakkoord met Peking nog altijd haalbaar.

De Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager het weekeinde in op 21.344,92 punten. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, drukte op de Japanse exportbedrijven. De Chinese beurzen gingen daarentegen vooruit. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney won ook 0,3 procent.