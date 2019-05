SBM Offshore sluit FPSO-deal met ExxonMobil

De overeenkomst werd gesloten met Exxon-dochter EEPGL. De deal kwam tot stand na een reeks studies en het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen door de overheid. Ook moest ExxonMobil nog een klap geven op de investeringsbeslissing.

Liza Unity zal goed zijn voor de productie van 220.000 vaten olie per dag, met een opslagcapaciteit van 2 miljoen vaten ruwe olie. Verder kan het schip 400 miljoen kubieke voet aardgas per dag aan. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.