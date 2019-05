'Positief begin voor Damrak'

De VS hebben vrijdag de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen verhoogd van 10 naar 25 procent. China stelde de stap van de Amerikanen te betreuren en hard te zullen terugslaan. De Amerikaanse president Donald Trump zei een ,,mooie" brief van de Chinese president Xi Jinping te hebben ontvangen en dat een handelsakkoord nog altijd haalbaar is.

Bouwbedrijf Heijmans ligt naar eigen zeggen op koers om aan de door het bedrijf zelf gestelde doelen te voldoen. Topman Ton Hillen sprak in een handelsupdate, waarin geen concrete cijfers werden genoemd, van een ,,vergelijkbaar niveau" van de prestaties ten opzichte van een jaar eerder.

Altice Europe

Eurocommercial Properties realiseerde in de eerste negen maanden van zijn boekjaar een vergelijkbare huurgroei van 2,3 procent. Het resultaat van het vastgoedbedrijf kwam uit op 1,81 euro per aandeel.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe boekte in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijf verlaagde zijn kosten en slaagde erin meer Franse klanten terug te winnen met diensten van hogere kwaliteit. De omvangrijke schuldenberg van Altice nam toe tot 30,1 miljard euro.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM vervoerde in april bijna 7,5 miljoen passagiers. Dat betekende een stijging van bijna 9 procent op jaarbasis. Een jaar geleden werden tal van vluchten echter geannuleerd vanwege stakingen bij Air France.

SBM Offshore heeft een deal gesloten met olie- en gasreus ExxonMobil met betrekking tot het Liza-project voor de kust van Guyana. De maritiem dienstverlener zal de volgende fase van productie- en opslagschip (FPSO) Liza Unity bouwen en installeren en daarna voor een periode van maximaal twee jaar leasen en exploiteren.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1232 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 62,07 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 70,69 dollar per vat.