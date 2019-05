Meer winst en lagere schuld Telefónica

Onder de streep resteerde 926 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan in de meetperiode een jaar geleden. Het operationele resultaat (oibda) steeg naar bijna 4,3 miljard euro. De omzet bedroeg bijna 12 miljard euro, een autonome groei van zo'n 4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2018. De opbrengsten in de vier grootste markten liepen op in lokale valuta. De prestatie van de Mexicaanse tak was wel een smet op de resultaten.

Het Spaanse concern herhaalde zijn financiële doelstellingen voor het lopende jaar. Nu het schuldenniveau is gedaald, kan Telefónica zich meer op groei richten bijvoorbeeld door fusies en overnames.