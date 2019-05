Altice steelt de show op hoger Damrak

De AEX-index noteerde rond half vier op een winst van 0,5% bij een stand van 552,06 punten. De AMX-index koerste toen 1,4% hoger bij 774,4 punten.

De Duitse Dax steeg 0,8%. Zijn export in maart toonde herstel. Staalreus ThyssenKrupp schoot omhoog. De geplande fusie met Tata Steel is van de baan.

De CAC-40 en de FTSE 100 gingen in dezelfde tred mee omhoog. De Britse economie bleek afgelopen kwartaal vol Brexit-onzekerheid toch aan te trekken.

De VS hebben vrijdag vroeg de importtarieven op $200 miljard aan Chinese goederen verhoogd van 10 naar 25%. China beloofde direct met tegenmaatregelen te komen.

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, werd de herstelbeweging vooral op de Chinese aandelenmarkten in gang gezet vanwege de opluchting dat Amerika en China nog steeds aan tafel bij elkaar zitten. „De vrees bestond dat China zou wegblijven van de onderhandelingen na het ingaan van de verhoging van de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten. Nadat vorige week nog een handelsdeal mogelijk nog op handen was, lijkt er op dat China zijn hand heeft overspeeld en het geduld van Trump is opgeraakt. Het lijkt mij logisch dat er wordt besloten om het handelsakkoord op te gaan splitsen en langer te onderhandelen over heikele onderwerpen.” Wall Street trapte vanmiddag lager af. Alle aandacht ging uit naar de beursgang van Uber.

Ondanks de turbulentie van deze week benadrukt van de Groep dat onderliggend het beursklimaat verbeterd is. „De vrees dat een economische groeivertraging dit jaar zal doorslaan naar een recessie is naar de achtergrond verdwenen na de meevallende groeicijfers uit de VS en de eurozone. Verder is het volgende week uitkijken of de meevallende exportcijfers uit Duitsland ook zichtbaar zijn bij het sentiment onder Duitse beleggers.”

IMCD leidt

Chemicaliëndistributeur IMCD ging in de AEX stevig aan kop. Gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering werd het aandeel 4,6% meer waard. Chipmachinemaker ASML boekte 1,4% winst.

Tankopslagbedrijf Vopak, waar de topman in De Telegraaf meldde meer groei ook buiten olie te voorzien, ging 2,5% vooruit.

Chemiebedrijf AkzoNobel dikte 1,6% aan op een koersdoelverhoging van een tientje naar €90 bij ING. Zwaargewicht ING kreeg er 0,7% bij.

Defensieve aandelen Ahold Delhaize (-1,1%) en Unibail Rodamco Westfield (-1%) behoorden bij de schaarse dalers. Staalmaker en marktleider ArcelorMittal werd 0,9% minder waard na het nieuws dat de fusie van de branchegenoten Thyssenkrupp en Tata Steel is stukgelopen.

NN Group (+1,3%) reageerde op het nieuws dat het een bod doet op een Spaanse verzekeraar.

’Goed vooruitzicht Altice’

Bij de middelgrote fondsen raakte kabel- en telecombedrijf Altice Europe (+12,6%) steeds verder op dreef. Donderdag nabeurs meldde het bedrijf een hoger bedrijfsresultaat. Dat pakt straks nog hoger uit, berekent zakenbank New Street.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+2,2%) stelde bij zijn negenmaandsresultaten de verwachtingen voor dit jaar te kunnen handhaven. Het positieve verschil met Wereldhave is steeds opmerkelijker aan het worden, aldus analist Corné van Zeijl van Actiam.

SBM Offshore klom 4,3% . De toeleverancier voor de olie-industrie sloot een contract met ExxonMobil voor productieschip Liza Unity bij Guyana dat 220.000 vaten olie per dag levert. ING was lovend.

Smallcap Heijmans (-1,6%) claimt bij zijn kwartaalresultaten als bouwbedrijf op koers te zijn om aan de door het bedrijf zelf gestelde doelen te voldoen. De resultaten zijn voor KBC merendeels volgens verwachting. VolkerWessels steeg 5%.

