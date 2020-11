Zwangere vrouw vaak benadeeld op arbeidsmarkt

Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, onder 1150 werkende vrouwen die in de afgelopen vier jaar een kind hebben gekregen.

Afwijzing

Een op de vijf was afgewezen bij een sollicitatie, in de helft van die gevallen werd zelfs expliciet gezegd dat dit door de zwangerschap kwam.

Ruim een derde van de vrouwen die een nieuw contract wilde tekenen, zag dat dit op het laatste moment niet doorging of werd aangepast. En bijna de helft van de vrouwen met een tijdelijk contract kreeg geen verlenging of vast contract vanwege de zwangerschap, of hun pasgeboren kindje.

Promotie

Een op de vier vrouwen gaf aan een promotie, salarisverhoging, bonus of scholing mis te zijn gelopen. Ook zijn er vrouwen die problemen hebben met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer op het werk.

Sommige vrouwen zeggen daarnaast een achterstand in hun carrière te hebben opgelopen. Slechts een van de negen van de ondervraagden trok ergens aan de bel over de problemen.

Wetgeving

Het College stelt voor dat er wetgeving komt om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Ook moeten werkgevers en werknemers beter worden voorgelicht. Drie van de vier vrouwen verdiept zich namelijk niet in haar rechten als zwangere op de arbeidsmarkt.

Vakbond FNV vindt ook dat de overheid de regels om zwangerschapsdiscriminatie te voorkomen strenger moet handhaven. „Werkgevers kunnen er nu te makkelijk mee wegkomen zolang ze niet worden geconfronteerd met de consequenties van hun handelen”, zegt FNV-bestuurslid Judy Hoffer.