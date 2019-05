'Hogere doelstelling Altice voor de boeg'

De analisten houden er rekening mee dat Altice later dit jaar mogelijk zijn financiële doelstellingen opkrikt. Zij leiden dat af uit de toelichting op de resultaten. Bovendien kwamen de cijfers over het kwartaal beter uit dan de voorlopige cijfers waarmee Altice afgelopen maand al naar buiten kwam, stelt New Street. Vooral het bedrijfsresultaat (ebitda) lag boven de marktprognose.

De marktvorsers concluderen dat er eindelijk ,,licht aan het eind van de tunnel is'' voor Altice, al is er meer werk te doen aan bijvoorbeeld het vermogen om inkomsten te genereren. New Street handhaaft zijn buy-advies op Altice met een koersdoel van 3,2 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.25 uur 4,7 procent hoger op 2,77 euro.