Financiële toezichthouder SEC pakt cryptobeurs Coinbase aan

Coinbase heeft onlangs formeel te horen gekregen dat de SEC tot handhaving overgaat, meldt het bedrijf in een verklaring aan beleggers. Dat kan uitmonden in rechtszaken, dwangsommen of boetes voor de grootste cryptobeurs in de Verenigde Staten. Topman Brian Armstrong ziet vooral kansen om de activiteiten van Coinbase en de cryptobranche als geheel te verdedigen.

„Hoewel we begrijpen dat dit allemaal onderdeel is van de hervorming van ons financiële systeem, hebben we het recht aan onze zijde, zijn we zeker van onze feiten en grijpen we de kans voor Coinbase (en daarmee de bredere cryptogemeenschap) graag aan om voor de rechtbank te verschijnen”, schrijft Armstrong op Twitter. „We zijn blij dat we kunnen opkomen voor de belangen van onze klanten en de sector.” De topman wijst er verder op dat de SEC in 2021 akkoord ging met de beursgang van Coinbase.

De stelling van de financiële toezichthouder dat veel cryptodiensten feitelijk neerkomen op effectenhandel zorgt voor veel onzekerheid rond munten als bitcoin en ethereum. Als de toezichthouder gelijk krijgt, betekent dit dat handelsplatformen zoals Coinbase en Binance zich aan veel strengere regels moeten houden.

De SEC vindt onder andere dat Coinbase de regels voor effectenhandel heeft overtreden met een activiteit die ’staking’ heet, waarbij klanten hun cryptomunten tijdelijk ergens anders vastzetten om eraan te verdienen.

Branchegenoot Kraken trof in februari een schikking van 30 miljoen euro om verder onderzoek van de SEC af te kopen. Ook kondigde het Amerikaanse bedrijf aan te stoppen met stakingsdiensten.