Techsector onder druk op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een gemengd beeld de handel uitgegaan. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten duidelijk op de techsector, nu de Amerikaanse president Donald Trump ook het Chinese Tencent op de korrel neemt. Beleggers reageerden verder op de politieke patstelling in Washington rond een omvangrijk steunpakket tegen de coronacrisis. Het Witte Huis zinspeelt nu op stimuleringsmaatregelen die Trump op eigen houtje kan doorvoeren.