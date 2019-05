‘Geef geld CO2-heffing terug aan burger’

Amsterdam - Menno Middeldorp is de opvolger van Barbara Baarsma als hoofdeconoom van de Rabobank. Hij is te gast in de podcast van DFT met Martin Visser en Herman Stam en maakt zich zorgen over de rekening van het klimaatbeleid. Alle klimaatmaatregelen zullen moeilijk te verkopen zijn, zolang bedrijven en burgers niets terugzien van bijvoorbeeld het geld dat naar de schatkist gaat door een CO2-heffing. Abonneer je ook op de DFT-podcast ook via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.