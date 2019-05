Nieuwe cao distributiecentra AH

De 5000 werknemers krijgen over een looptijd van twee jaar een loonsverhoging van 5%. Verder krijgen zij een baangarantie tot en met 31 december 2023. „Als gevolg van de mechanisatie in de distributiecentra komen huidige functies te vervallen. Distributiewerkers die hierdoor boventallig worden, komen automatisch in aanmerking voor de nieuwe functies of worden binnen het niet gemechaniseerde gedeelte herplaatst”, zegt FNV-bestuurder Özcan Colak.

Scholing

Verder krijgen dewerknemers een scholingsbudget van €3000 en drie extra scholingsdagen. „Uitzendkrachten krijgen een week van tevoren hun rooster te zien. We hebben met Albert Heijn ook afgesproken dat we gedurende de looptijd van deze cao met elkaar in gesprek blijven. Dat biedt mogelijkheden.”

Bij de FNV, die de vorige cao niet heeft getekend, heerste aanvankelijk twijfel vanwege het magere loonbod. De vakbond heeft toen besloten het eindbod aan de leden voor te leggen. Een meerderheid heeft nu ingestemd. „De rest van het pakket legt toch gewicht in de schaal”, aldus Özcan.