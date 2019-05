ING-klant zelf verantwoordelijk voor ’niet gedane’ overboeking

Het gaat om een zaak die begin 2018 speelde. Via de ING-app voor internetbankieren op de telefoon van de vrouw werd eerst de daglimiet verhoogd naar meer dan €10.000. En een dag later werd er €9350 van de rekening, al het spaargeld, overgeboekt naar een andere rekening, waarvan het meteen werd opgenomen.

De vrouw kwam er een paar dagen achter dat ze niet meer kon inloggen bij internetbankieren en dat haar spaarcenten weg waren. Ze deed aangifte van diefstal, maar stapte ook naar klachteninstituut Kifid om bij ING het geld terug te vragen. Ze had namelijk naar eigen zeggen niks overgeboekt en ook niet haar pincode en inloggegevens aan iemand anders weggegeven.

Gehackt

ING liet in het verweer met data zien dat de overboeking wel degelijk met de telefoon van de vrouw zelf was gedaan. Daar ging het Kifid in mee. De opmerking van de vrouw dat ze misschien gehackt is, vond ook geen gehoor bij het Kifid. Er zijn geen verhalen van eerdere hacks van de app, die ook niet als onveilig bekend staat.

Ook het punt van de vrouw dat zij geen mobiele data had gebruikt ten tijde van de overboeking, sloeg niet aan bij het Kifid. Ze had immers ook via een wifi-verbinding kunnen internetten, dus het niet gebruiken van mobiele data sluit niet uit dat er wel op de smartphone is gebankierd.

Het Kifid wijst daarom de klacht af, de vrouw is zelf verantwoordelijk voor de ontstane schade van bijna €10.000.