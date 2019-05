Wall Street maakt zich op voor debuut Uber

Wall Street opent naar verwachting lager. Beleggers zijn nog altijd in de ban van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Afgelopen nacht ging de Amerikaanse verhoging van importtarieven op Chinese producten in. China liet al weten met tegenmaatregelen te komen, maar ondertussen gaan de gesprekken over een handelsdeal gewoon door.

Trump zei vrijdag in een nieuwe reeks tweets dat importheffingen meer geld opleveren dan zelfs de beste handelsdeal. Hij liet ook weten dat er wat hem betreft geen haast is met het maken van een handelsdeal. Ook gaf hij China andermaal de schuld van het mislukken van een vorige onderhandelingsronde.

Zaken in China

Op het bedrijvenfront wordt verder vooral gekeken naar bedrijven die veel zaken doen met China, zoals de chipsector. Daarnaast zijn de blikken gericht op in de VS genoteerde Chinese bedrijven zoals het bovengenoemde Alibaba. Ook webwinkelbedrijf JD.com, dat bovendien met beter dan verwachte omzet- en winstcijfers kwam, en zoekmachine Baidu staan in de schijnwerpers.

Verder kwamen nog enkele bedrijven met kwartaalcijfers. Telecom- en mediabedrijf Viacom presenteerde teleurstellende omzetcijfers. Softwarebedrijf Symantec opent waarschijnlijk een stuk lager op tegenvallende winstcijfers en een minder positieve prognose. Ook vertrekt topman Greg Clark bij de maker van antivirussoftware.

Macro-economisch vlak

Op het macro-economische vlak verwerken beleggers nieuwe inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 2 procent. Economen hadden gerekend op 2,1 procent.

Donderdag sloot Wall Street met kleine verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.828,36 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,3 procent in tot 2870,72 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7910,59 punten.