Trump: geen haast met sluiten China-deal

Trump stuurde zijn boodschap als gebruikelijk via Twitter de wereld in. Hij benadrukte dat het proces is begonnen om handelstarieven van 25 procent in te stellen op de resterende 325 miljard dollar aan uit China geïmporteerde goederen. Het geld dat dit oplevert, belooft Trump onder meer te zullen steken in de aanschaf van landbouwproducten van Amerikaanse boeren voor voedselhulp in andere landen.

Later voegde Trump toe dat het opleggen van handelstarieven goed is voor de VS. „Importtarieven leveren veel meer welvaart op voor ons land dan welke deal dan ook”, aldus Trump. „Ook is het opleggen van tarieven makkelijker en sneller.”

Joe Biden

Hij zei verder dat China op het laatste moment wijzigingen doorvoerde op punten waarover al overeenstemming was bereikt. Trump is daar niet van gediend. „China moet weten dat ze niet te maken hebben met de regering-Obama of met Sleepy Joe”, aldus Trump in een sneer naar Joe Biden, de rechterhand van Trumps voorganger Barack Obama. Biden kondigde onlangs zijn kandidatuur voor het presidentschap aan.

Momenteel onderhandelen China en de VS in Washington over handelskwesties. Volgens bronnen rond de onderhandelingen leveren de gesprekken tot nu toe weinig op. China zei eerder al dat het land gedwongen wordt om tegenmaatregelen te nemen. Welke dat zijn, is nog niet bekend.