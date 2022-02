Harry Mens’ stralende stranddag

Op het strand, tussen de palmen in Breakers Beach House, werd zo ook de heropening van de samenleving gevierd. Er gingen verhalen rond over een veroordeelde zakenman die zijn rechtszaak wil heropenen, over een politicus die aan het Binnenhof lekkage veroorzaakte door met ijsblokjes in zijn afvalmandje zijn wijn te koelen en over de Rotterdamse VVD-wethouder Vincent Karremans die de opvolger bij uitstek zou zijn van premier Mark Rutte.

Frank Jansen (l.) met Harry's broer Jan Mens en diens echtgenote Lia Kouwenhoven. Ⓒ Foto De Telegraaf

Maar het ging om Harry: ,,Jij heb vanalles aangepakt en soms werd het niets”, sprak zijn broer, de Leidse huisarts Jan Mens hem toe. ,,Maar meestal wel. Al jong wilde jij op tv. Op je 20ste reisde je naar de VS met een Volendammer kostuum in je bagage, overtuigd dat je op tv zou komen. Dat lukte overigens niet.” Het neemt niet weg dat Business Class, de zondagochtend-show van de Lissense vastgoedman, het langst lopende praatprogramma is op tv.

Jan stak in het gezellig gevulde strandhuis zijn kromme duim omhoog en zei: ,,Aan deze duim herkent u iedereen in onze familie!” Eerste Kamerlid Jeroen de Vries lachte: ,,Krom van het geld tellen!” Hij onthulde aan tafel bij zijn GO-partijgenoot en mede-senator Henk Otten dat hun partij op 22 maart meedoet aan de verkiezingen in Amsterdam: ,,Wij zijn de sloopkogels van de Stopera!” Otten temperde: ,,Zó destructief zijn we nu ook weer niet.” Hij vervolgde: ,,Weet je overigens wat de Stopera kost? Per jaar €700 miljoen! Op een budget van zo’n €7 miljard! Amsterdam heeft meer ambtenaren dan de héle Europese Unie!”

Henk Otten (l.) met orthopedisch chirurg Michiel van Trommel (m.) en Jeroen de Vries Ⓒ Foto De Telegraaf

De derde naam op hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in de hoodfstad is die van Robert Baljeu, nu statenlid in Noord-Holland. ,,Drie kandidaten, want we willen geen gedonder met afsplitsers!”, grijnsde Otten vol zelfspot, omdat hij zelf samen met beide anderen Forum voor Democratie verliet.

Paragnost Liesbeth van Dijk wil deze heropening van de feestjes-agenda niet missen, evenals advocaat Laurens Pit en modeman Paul Schulten. Masters Expo-organisatoren Yves Gijrath en zijn echtgenote Tamara waren net terug van een vakantie in Mexico. Ondernemer Willem Smit vertelde dat hij naar Monaco verhuisde omdat hij hier anders een kapitaal aan fictief rendement zou moeten betalen en Frank Jansen, bekend van tv-programma Paleis voor een Prikkie meldde dat hij vol nieuwe tv-plannen zit. ,,Ik ken Harry nog uit mijn tijd als bloemist aan de Denneweg in Den Haag”, zei hij over het stralende middelpunt van de zonnige middag. ,,Zijn toenmalige vrouw was ook klant. Hij zegt dat hij me altijd dankbaar is gebeleven dat ik nooit iets tegen haar heb gezegd over de bloemen die hij voor anderen kwam kopen ...”