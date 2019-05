Tata Steel: staalfusie mislukt door Brussel

Tata Steel benadrukte opnieuw het belang van een succesvolle samensmelting van de divisies. De aandacht van het Indiase bedrijf zou na de Europese deal, volledig naar de thuismarkt kunnen gaan. In India wil Tata verder groeien, onder meer door capaciteitsuitbreiding en overnames. Het niet doorgaan van de fusie kan groei in India belemmeren.

Het staalconcern verdient circa twee derde van zijn geld in eigen land. In Europa zijn de kosten, zoals voor lonen en CO2-uitstoot, relatief hoog terwijl de staalmarkt in grote mate verzadigd is. Een fusie op het continent moest daarom voor kostenvoordelen zorgen. Daarnaast wilden de Indiërs de schuldenlast terugdringen met de samenvoeging.

Op korte termijn zal het bedrijf zijn strategie voor de Europese activiteiten, waaronder de productielocatie in IJmuiden, uit de doeken doen. Tata zegt dat er meerdere opties zijn, maar wil niet specifiek op mogelijke toekomstplannen ingaan. ,,We moeten terug naar de tekentafel", aldus de top van het bedrijf. ,,Maar niet alle opties vereisen noodzakelijkerwijs even intensieve onderhandelingen met de Europese Commissie.''