Pharming op vingers getikt over 'reclame'

De uitspraak heeft niet direct gevolgen voor Pharming, omdat het bedrijf geen lid is van een organisatie die is aangesloten bij de Codecommissie. Wel kan Shire of een andere partij met de uitspraak in de hand naar de rechter stappen.

Volgens Shire stelt Pharming onderzoeksresultaten naar zijn medicijn Ruconest soms mooier voor dan ze zijn. Drie persberichten bevatten zulke superlatieven dat van informering van de markt geen sprake meer was, maar van reclame. Het maken van reclame voor geneesmiddelen is in Nederland verboden. De Codecommissie beveelt Pharming aan een rectificatie te plaatsen.

Pharming liet eerder al weten slechts onderzoeksresultaten wereldkundig te hebben gemaakt om al zijn beleggers gelijktijdig en zo goed mogelijk te informeren, zoals het als beursgenoteerd bedrijf verplicht is. Daarbij zijn enkele al te aanprijzende formuleringen door de controle 'geglipt', zo erkende het Nederlandse bedrijf eerder in Het Financieele Dagblad.