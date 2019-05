Handelszorgen zetten Wall Street lager

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Wall Street is nog altijd in de ban van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Afgelopen nacht ging de Amerikaanse verhoging van importtarieven op Chinese producten in. China liet al weten met tegenmaatregelen te komen, maar ondertussen gaan de onderhandelingen over een deal gewoon door.