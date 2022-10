Hypotheekrente stijgt, maar ’huizenmarkt kan stootje hebben’

Financieel

2023 wordt mager woningjaar: ’Huizenprijs daalt met 2,5 procent’

ABN Amro is somberder geworden over de Nederlandse huizenprijzen. Volgend jaar worden huizen 2,5% minder waard, voorspelt de bank op basis van de nieuwste economische ontwikkelingen. De verwachting is dat de prijzen het hardst gaan dalen in de vier grote steden.