Van één naar twee gala’s

,,Daarom gaan we volgend voorjaar een tweede gala houden in het Palace Hotel in Noordwijk”, zei hij op een diner voor de sponsoren in Huis ter Duin. ,,Speciaal voor de nieuwbouw van ons botenhuis in Noordwijk. Als het hard waait, beweegt het dak.”

Nog fraaier is de ’omgekeerde veiling’ tijdens het novembergala: mensen kunnen aangeven waarop ze zouden willen bieden en dan gaat de KNRM voor hen de boer op!

,,Bovendien organiseren we de derde Captain of Sales op de dag voorafgaand aan het novembergala, voor salesmanagers die spelenderwijs geld binnenhalen voor de KNRM. Zo binden we ook een jongere doelgroep”, zei de ondernemende Sjoerd Figdor van het Havenbedrijf Rotterdam. En Irma de Bakker, vrijwilliger op de financiële afdeling kon nog eraan toevoegen: ,,We krijgen steeds vaker ook een erfenis.”

De sponsoren werden verrast door de aangrijpende voorstelling van Jelle Buning, die voor de kust van Terschelling de drenkeling speelde die hij zelf jaren geleden was. De KNRM-ploeg van paal 8 redde hem op het nippertje, nadat jutter Cees Reijn Mier alarm sloeg. De kameraadschap, in het team van ploegleider Marcel Kemper, onderkoeld en des te hechter, sprak boekdelen in Huis ter Duin.

Jelle Buning (m.) met zijn KNRM-redders Marcel Kemper (l.) en Cees Reijn Mier. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

,,We redden op Terschelling zo’n 2 tot 3 man per jaar”, zei ploeglid Cor Bakker. ,,We rukken 25 keer uit en de helft van de keren is het loos alarm. Maar onze life guards, een groep jongeren die ons in ploegen van zes weken op het eiland komt helpen, rukken wel 200 keer per jaar uit.” Door het hele land gebruiken zij de waterscooters, waarvan er deze avond nog even vier werden gedoopt door hun geldschieters.

Met gevaar voor eigen leven anderen redden. Zou Bakker blij zijn als zijn zoon hem komt melden: ’Pap, ik ga bij de KNRM?’ Hij liet een stilte vallen en zei: ,,Dat is een gemene vraag.”

Vorig jaar haalde de KNRM zo’n 3500 man uit het water, vanwege de mooie zomer bijna 500 meer dan het jaar ervoor.