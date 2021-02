Vijf keer is scheepsrecht

Duizenden overkomt dit momenteel. Zo ook oud-rechter Robert Croll, oud-voorzitter van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (v-Fonds) en geestelijk vader en medeoprichter van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Zijn afscheid zou vorig jaar aanvankelijk groots gevierd worden met een receptie voor circa 500 uitgenodigden. Hier werd van afgezien vanwege corona en het aantal gasten daalde op een latere datum naar 350. Echter, de receptie werd nogmaals twee keer uitgesteld nadat het aantal gasten verder zakte naar respectievelijk honderd en 35.

Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie.

Vijf keer was scheepsrecht en vorige week volgde op zeer hoog niveau dan eindelijk de langverwachte dag. Slechts zeven personen waren aanwezig om getuige ervan te zijn dat inmiddels demissionair minister van Defensie, Ank Bijleveld, Robert Croll het Ereteken voor Verdienste in goud had toegekend voor zijn rol als bestuurder bij het v-Fonds (2004-2020). Diens vrouw Cathrien, geboren barones van Verschuer, speldde hem de versierselen op. Aanwezig waren ook de oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, die voorzitter is van de Raad van Toezicht van het v-Fonds en de voorzitter ervan, vice-admiraal bd Matthieu Borsboom alsmede luitenant-generaal Onno Eichelsheim die per 15 april de functie van Commandant der Strijdkrachten gaat vervullen.

Het bleek dat Robert Croll en de minister in Zwolle buurjongen en buurmeisje waren geweest. „Jij, als commissaris van de Koning en ik als president van de rechtbank. Vanaf jouw hoger gelegen zonne-dakterras keek je zo op mijn bureau. Wat leuk dat je voor mij een mise-en-scène hebt georganiseerd om toch een beetje leuk afscheid te mogen nemen”, grapte Croll. Hij vertelde dat zijn militaire connectie meer dan veertig jaar geleden was begonnen in 1981 bij zijn opkomst bij de Koninklijke Landmacht voor de Eerste Oefening. „Louter omdat mijn oudste broer voor de dienstplicht werd afgekeurd, viel ik plotseling in de prijzen en moest gewoon voor mijn nummer achttien maanden dienen.”

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim, die per 15 april Commandant der Strijdkrachten wordt.

Croll bekende „apetrots” op het toegekende ereteken te zijn. Zijn hele leven bekleedde hij naast zijn professionele bestaan in de rechterlijke macht vrijwillige bestuursfuncties. Het begon allemaal bij het Rode Kruis en van het één kwam het ander. Het is een aardige waslijst. Zo zat Croll in de besturen van de peuterspeelzaal Knuffel in Beesd, de bloedbanken, Sanquin, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurzicht, het Utrechts Universiteits Fonds, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, Avro, Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen en nog veel meer. „Mijn advies aan iedereen: doe vrijwilligerswerk. Het maakte je nederig, je leert ervan en je komt met Jan en alleman in contact.”

Minister Bijleveld bleek erg op Croll te zijn gesteld. „Als het aan mij en vele anderen had gelegen, had ik je al veel eerder toegesproken. Zo was ik graag bij de première van de Slag om de Schelde geweest. De film benadrukt het belang van vrede en vrijheid en brengt dit over op alle generaties. Het is een film die tot stand is gekomen op initiatief van het v-Fonds, waarvan jij jarenlang voorzitter van de Raad van Bestuur was. Films als deze helpen nieuwe generaties de vrijheid beter te begrijpen”, sprak de minister.