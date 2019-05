Nieuwkomer Uber vliegt uit de bocht op Wall Street

Het in San Fransisco gevestigde bedrijf, in 2009 opgericht door Travis Kalanick en Garrett Camp, krijgt op de New York Stock Exchage het tickersymbool UBER.

Dara Khosrowshahi, de topman bij Uber, benadrukte bij bepaling van de emissieprijs conservatiever te zijn geweest vanwege de bedrukte gang van zaken bij branchegenoot Lyft na de beursgang.

Eerder deze week werd nog bekend dat er grote belangstelling bij beleggers was om mee te doen met de beursgang. Er werd voor drie keer zoveel stukken ingetekend als Uber wilde verkopen. De animo om in te stappen bij Uber was op de eerste handelsdag mede vanwege het moeilijke beursklimaat een stuk minder.

Analisten bij Wedbush waren in de aanloop naar de beursgang nog enthousiast over Uber. Zij voorzien dat Uber als marktleider gaan profiteren van de sterke groei van de wereldwijde consumentenmarkt in de komende jaren. Ook wijzen op de potentie van andere onderdelen, zoals Uber Eats en Uber Freight.

Bekende aandeelhouders van Uber zijn uitgever Arianna Huffington, wielrenner Lance Armstrong, rapper Jay-Z en acteur Ashton Kutcher. De Brabantse ondernemer en rallyrijder Kees Koolen heeft eveneens een flink belang in het bedrijf.

