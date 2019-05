’Managers zijn uit!’

Op de partij van voorzitter en zakenman Emiel de Sévren Jacquet, schoonzoon van tv-makelaar Harry Mens, liepen juist vooral managers en directeuren rond. De Limburgse gouverneur Theo Bovens kwam onder anderen met Pieter Smits van restaurant De Hamert in Wellerlooi naar het Noorden om de groente uit zijn provincie te promoten.

Theo Bovens (l.), Camiel de Sévren Jacquet (m.) en Maxime Verhagen. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

CDA’er Maxime Verhagen, voorman van Bouwend Nederland, praatte een tijd bij met FvD-Kamerlid Theo Hiddema. ,,Dat moet je altijd blijven doen!” vond Verhagen. Freek de Zeeuw, bedrijfsadviseur op het gebied van it, complimenteerde Forum-kamerlid Hiddema nog met een recent tv-optreden. Maar Hiddema stapte met een sigaretje naar buiten op de vraag of hij met hem op de foto wilde.

Jaap Vaandrager, ondernemer in hydraulische telescoopcilinders in Bahrein, had een vrolijke ontmoeting met Salim Rabbani, promotor van de handelsrelaties tussen ons land en het Midden-Oosten. ,,Fascinerend, hoe Saoedie-Arabië zich ontwikkelt”, vond Vaandrager, die Nederlands ereconsul is in Bahrein. ,,Wisten jullie dat de rally Paris-Dakar door Saoedie gaat? Sta ik daar met mijn Ferrari tussen de oliesjeiks! En overal vrouwen!” Rabbani wist te melden dat het land in hoog tempo moderniseert.

De vleesondernemers van Nice to Meat Mikel Pouw (l.) en zijn vader Theo Pouw (m.) met hun ’voorproever’ Peter Boekhoff.

De Koreaanse ambasadeur Yun Young Lee kwam nog binnenlopen toen de asperges alweer op waren. ,,Ze waren een beetje hard gekookt”, vond René Kouwenberg, oud-directeur van de Passenger Terminal Amsterdam voor cruiseschepen, met mangetknopen van kleine scheepsschroefjes. ,,Maar zeer smaakvol”, meende Camille Oostwegel, die als bekende Limburgse horecaondernemer toch recht van spreken heeft.