’Beurs Oost-Indisch doof voor handelsoorlog’

Afgelopen zondag waren twee twitterberichten van de Amerikaanse president over nieuwe en hogere importheffingen aanleiding voor de eerste échte rit naar beneden van het jaar. Op maandagochtend ging er €1,2 biljoen aan beurswaarde in rook op, later in de week werd dat nog wat meer.

Hoofdrol

Maar tot een grotere schokreactie kwam het niet – zelfs niet toen Trump twitterde dat importheffingen Amerika veel meer zouden opleveren dan welk ’traditioneel handelsakkoord’ dan ook. Bij gebrek aan macro-economisch nieuws, en nu de stroom kwartaalcijfers bijna helemaal opdroogt, speelt de handelsoorlog komende week naar verwachting een hoofdrol op de beurzen.

„De markten lijken wel Oost-Indisch doof: ze willen niet weten dat er misschien nog lang geen handelsakkoord komt”, constateert Mevissen. „En dat komt weer door de gedachte dat we hier te maken hebben met rationele spelers, die alleen maar economische belangen hebben.” En dat is niet zo, betoogt de Rabo-econoom: „Er is te weinig oog voor de buitenlandpolitiek en de veiligheidsbelangen die ook spelen.”

Die gedachtegang levert soms vreemde reacties op. Mevissen: „Dan koopt de Chinese overheid aandelen op, om de eigen bedrijven te beschermen tegen een koersval vanwege die handelsruzie, en dan gaan de aandelen in Europa mee omhoog.”

Trump-watchen

Tegelijkertijd is het lastig om aan Trumps woorden af te lezen hoe dit handelsdispuut gaat eindigen. Wat zijn bijvoorbeeld de woorden van de president waard dat hij een ’prachtige brief’ van zijn Chinese evenknie Xi had ontvangen, als hij later op Twitter weer helemaal klaar is met de Chinezen? „Markten willen toch ook horen wat er daadwerkelijk uit de gesprekken komt. En die signalen zijn ook niet heel goed, maar er wordt dus nog altijd gerekend op een konijn uit de hoge hoed.”

Behalve de handelsoorlog is er komende week relatief weinig nieuws dat de beurzen tot flinke reacties kan aanzetten. Het kwartaalcijferseizoen is bijna afgelopen, in Nederland komen alleen ABN Amro en verzekeraar NN met resultaten. In Japan springt autofabrikant Nissan in het oog.

Macro-economische gebeurtenissen zijn al even dungezaaid. Dinsdag zijn er werkloosheidscijfers uit Groot-Brittannië en industriële productiecijfers in de eurozone. Een dag later komen er cijfers over de industriële productie in de Verenigde Staten. Naar die statistiek kijkt Mevissen het meeste uit. „De industrie in Amerika lijkt wat te stagneren, de eerste en zwaarste klappen van een terugval vallen altijd in die sector. En we hebben al gezien dat er minder aan voorraadopbouw wordt gedaan.”