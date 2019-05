Bezorgdheid om escalatie handelsoorlog

De Amerikaanse onderhandelaar Robert Lighthizer ontvangt de Chinese vicepremier Liu He bij het begin van de onderhandeling in Washington. Ⓒ AFP

De zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China beginnen hard te groeien nadat gesprekken tussen de twee landen vrijdag niets opleverden. Chinese ondernemers zuchten onder de hoge kosten, maar ook Nederlandse bedrijven hebben er veel last van.