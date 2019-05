’Sluit eerst pensioendeal, regel AOW later’

Dat zegt Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds Zorg & Welzijn, in een interview met De Telegraaf. „De pensioendiscussie wordt nu gegijzeld door de AOW-leeftijd”, aldus de voorman van het op een na grootste pensioenfonds.

Noodkreet

Borgdorff maakt zich grote zorgen over het vastgelopen pensioenstelsel en komt daarom met deze ’noodkreet’. „Het is onverantwoord om mensen zo lang in onzekerheid te laten over iets wat je wel kunt regelen.”

De pensioendirecteur wijst erop dat kabinet, werkgevers en vakbonden het in grote lijnen allang eens zijn over een nieuw pensioenstelsel. Hij is bang dat zijn fonds de pensioenen zal moeten korten als er geen polderdeal komt. „Uw krant schreef vorig jaar al over dat uitgelekte akkoord. Dat pensioencontract lag ook al op tafel. Vervolmaak dat en zet daar nou even een punt achter.”