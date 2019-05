Farmaceut eist dat Menzis unieke zaak stopt

De zaak gaat over deze pil. AstraZeneca liet Menzis €4,2 miljoen te veel betalen. Ⓒ FOTO EPA

Menzis moet z’n procedure om te veel betaalde miljoenen aan medicijnen terug te eisen, intrekken. Anders weigert AstraZeneca en de brancheclub van farmaceuten nog in gesprek te gaan over een oplossing voor dergelijke geschillen tussen de sectoren in de toekomst.