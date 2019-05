China slaat terug naar VS met tariefsverhogingen

Verder liet China weten te overwegen om zijn bestellingen van agrarische producten uit de VS, zoals sojabonen stop te gaan zetten.

Eerder waarschuwde Trump via Twitter China nog om geen actie te ondernemen na de recente verhoging van de Amerikaanse importtarieven op Chinese producten. Een tegenzet van China zou volgens Trump alleen maar averechts werken. Volgens Trump kunnen tarieven worden vermeden als fabrikanten hun productie van China naar elders verplaatsen. Verder zijn Amerikaanse consumenten volgens Trump niet bereid om voor de verhoging van invoerrechten te betalen

Trump benadrukte verder dat het China er alles aan gelegen moet zijn om een handelsdeal met de VS te sluiten. Producten van Chinese makelij zullen volgens Trump te duur worden. „Jullie hadden een goede deal. Deze was bijna rond” , sneerde Trump in de richting van Peking.

De Chinese munt, de renminbi, is maandag verder onder druk gekomen vanwege de vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS en viel met een verlies van 0,7% terug naar het laagste niveau van 2019 in vergelijking met de dollar. In de voorbije drie dagen is de Chinese munt al meer dan een 1% aan waarde kwijtgeraakt.

Beurzen in China verder omlaag

De Chinese aandelenmarkt in Sjanghai moest maandag 1,7% terrein prijsgeven door het afgenomen vertrouwen in het sluiten van een handelsdeal tussen beide economische grootmachten. Beleggers wachten op tegenmaatregelen van Peking na de verhoging van de invoerheffingen door de Amerikanen. De beurs in Hongkong hield vandaag de deuren dicht.

Volgens handelaren zal het lastig zijn om de financiële markten kalm te houden als er in de komende maanden geen vooruitgang wordt geboekt in de handelsbesprekingen tussen Amerika en China.

Trump heeft afgelopen weekend handelsgezant Robert Lighthizer opdracht gegeven om handelstarieven in te stellen op alle resterende goederen die uit China worden geïmporteerd. Het kantoor van Lighthizer heeft dat bevestigd.

Volgens de handelsgezant is de waarde van de goederen waarvoor de handelstarieven gaan gelden ongeveer 300 miljard dollar. Meer details worden later naar buiten gebracht. Trump liet eerder op vrijdag al weten dat de tarieven eraan zitten te komen. Hij zei op Twitter dat het gaat om handelstarieven van 25 procent op de resterende 325 miljard dollar aan uit China geïmporteerde goederen, nadat op vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China al naar 25 procent zijn verhoogd.

China en de Verenigde Staten onderhandelden de afgelopen dagen in Washington over handelskwesties, maar dat heeft nog niet geleid tot een oplossing in het handelsconflict. Volgens de Chinese vicepremier Liu He is afgesproken om in Peking verder te praten. Hij noemde de gesprekken in Washington „eerlijk” en „constructief.”

Bekijk ook: Bezorgdheid om escalatie handelsoorlog