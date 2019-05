Chinese munt valt terug naar laagste niveau van dit jaar

Ook de Chinese aandelenmarkten moesten maandag flink terrein prijsgeven door het afgenomen vertrouwen in het sluiten van een handelsdeal tussen beide economische grootmachten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen weekend handelsgezant Robert Lighthizer opdracht gegeven om handelstarieven in te stellen op alle resterende goederen die uit China worden geïmporteerd. Het kantoor van Lighthizer heeft dat bevestigd.

Volgens de handelsgezant is de waarde van de goederen waarvoor de handelstarieven gaan gelden ongeveer 300 miljard dollar. Meer details worden later naar buiten gebracht. Trump liet eerder op vrijdag al weten dat de tarieven eraan zitten te komen. Hij zei op Twitter dat het gaat om handelstarieven van 25 procent op de resterende 325 miljard dollar aan uit China geïmporteerde goederen, nadat op vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China al naar 25 procent zijn verhoogd.

China en de Verenigde Staten onderhandelden de afgelopen dagen in Washington over handelskwesties, maar dat heeft nog niet geleid tot een oplossing in het handelsconflict. Volgens de Chinese vicepremier Liu He is afgesproken om in Peking verder te praten. Hij noemde de gesprekken in Washington „eerlijk” en „constructief.”

