Justitie legt ook in Zwitserland beslag bij Van Lienden & co

Het onderzoek richt zich op het reilen en zeilen van de Stichting Hulptroepen Alliantie, het vehikel waarmee Van Lienden en medebestuurders Bernd Damme en Camille van Gestel de zorg in ons land ’om niet’ van mondkapjes wilden voorzien. De drie bestuurders van de stichting hadden daarnaast een concurrerende bv, Relief Goods Alliance, die bijna €30 miljoen winst maakte met de verkoop van beschermingsmiddelen tegen corona. Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

De bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen naar aanleiding van de omstreden mondkapjesdeal. Zij hebben spullen die via de stichting besteld waren via de bv gefactureerd, en de opbrengst in eigen zak gestoken, aldus justitie.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vorige maand al in een civiele procedure dat het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv niet helder was. Van Lienden en Bernd Damme werden daarop door de rechter ontslagen als bestuurders, Camille van Gestel stapte eerder al uit eigen beweging op.