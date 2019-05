’Verziekte sfeer in top Eindhoven Airport’

Het aanstaande vertrek van Estourgie is volgens de krant het resultaat van een confrontatie met algemeen directeur Joost Meijs. Meijs zou Estourgie verwijten dat hij niet loyaal is. Hij beschuldigt Estourgie bovendien van diverse woedeaanvallen naar andere werknemers, waardoor het vertrouwen in hem is verdwenen.

Rechtszaak

Het ontslag van Estourgie werd vrijdag behandeld door de rechtbank in Eindhoven. De commercieel directeur weerspreekt dat hij niet functioneert en zegt te vermoeden dat hij het slachtoffer is van het gedwongen einde aan de groei van het vliegveld, waar de regio op aanstuurt. De rechtbank doet op 31 mei uitspraak in de ontslagzaak van Estourgie.

Algemeen directeur Meijs heeft vorige maand overigens zijn vertrek aangekondigd bij Eindhoven Airport. Hij wordt in september de baas van de Queen Beatrix International Airport op Aruba.

