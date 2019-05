Column: Nederland kan veel leren van Japan

Jaap van Duijn Ⓒ TLG

Na dertig jaar heeft Japan een nieuwe keizer en begint er een nieuw tijdperk. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. In krantencommentaren las ik vooral hoe treurig het met Japan gesteld was. Alsof het land, met zijn lage economische groei en een krimpende bevolking, in staat van verval was. Eén commentator schreef: „het is Japan gegund dat het komende tijdperk zich voorspoediger voltrekt dan de afgelopen dertig jaar.” Hoogste tijd voor wat feiten.