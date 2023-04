Premium Het beste van De Telegraaf

STAP-subsidie gaat verdwijnen: zo maak je nog kans

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Maandagochtend kun je weer klaarzitten om STAP-subsidie aan te vragen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De STAP-subsidie is mateloos populair: Maandag 1 mei opent opnieuw het online loket om €1000 overheidsgeld aan te vragen voor een cursus of opleiding, die daardoor vaak gratis wordt om te volgen. Maar de vorige keer visten vijf van de zes gegadigden achter het net. Of je nog veel kansen krijgt is ook onduidelijk, volgens politieke bronnen gaat de regeling binnenkort verdwijnen.