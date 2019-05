Akzo uit sloppenwijkproject gestapt

Dat meldt dagblad Trouw. Toenmalig AkzoNobel-topman Büchner was in 2017 enthousiast over de Human Cities Coalition. De verfproducent stak daarom €2 miljoen in het project. Ook toenmalig minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) gaf een subsidie van €1,6 miljoen.

Maar onder Büchners opvolger Thierry Vanlancker vaart AkzoNobel een zakelijkere koers. Het concern steunt uitsluitend nog duurzame projecten die te maken hebben met verf. De onderneming blijft dus wel betrokken bij andere projecten die achterstandswijken voorzien van een nieuwe lik verf.

