'Handelsspanning beheerst beurzen weer'

Ook de oplopende spanning rond Iran wordt in de gaten gehouden, omdat die mogelijk de olieprijs in beweging zet. Verder loopt het cijferseizoen bijna ten einde. Er komen nog een paar drukke dagen aan.

In Amsterdam krijgen beleggers deze week handelsberichten van onder meer ABN AMRO, NN, SBM Offshore, VolkerWessels en Corbion voor de kiezen. Verder openen ook Euronext, Snowworld, TIE Kinetix, DPA, Pharming, Probiodrug, Curetis en Eurocastle de boeken. Bovendien heeft groothandel Sligro een analistendag. Het zwaartepunt van die cijfers ligt, zoals wel vaker, op woensdag en donderdag.

Duitse bedrijven

In het buitenland komen onder meer de Duitse energiebedrijven E.On en Innogy en het Duitse speciaalchemie- en farmaciebedrijf Merckmet cijfers. Staalbedrijf ThyssenKrupp, dat vorige week aankondigde dat de beoogde fusie met Tata Steel niet doorgaat, opent ook de boeken, net als bijvoorbeeld Pirelli, Ralph Lauren en Samsung.

In de Verenigde Staten weten winkelbedrijven als Macy's en Walmart de aandacht op zich gericht als zij met een handelsupdate komen. Dat doen ook tech- en chipbedrijven Cisco Systems en Nvidia.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch gebied is de agenda niet heel vol. Wel wordt uitgekeken naar Duitse en Franse inflatiecijfers en naar cijfers over de economische groei in de eurozone. Vanuit de VS komen gegevens over detailhandelsverkopen, de industrie rond New York en het consumentenvertrouwen.

Vrijdag sloot de AEX-index in Amsterdam 0,2 procent hoger op 550,87 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 773,12 punten. De beurzen Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen leverde 0,1 procent in. In New York sloot de Dow-Jonesindex 0,4 procent in de plus op 25.942,37 punten. De breder samengestelde S&P 500 won eveneens 0,4 procent, tot 2881,40 punten, en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent naar 7916,94 punten.