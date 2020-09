Gratis loopbaanadviezen nu al opgebruikt

Meer dan die 22.000 ’ontwikkeladviezen’ kan de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering niet aan, meldt het ministerie.

Mensen kunnen om deze adviezen vragen als zij in een sector werken of werkten die hard is getroffen door corona. In sectoren als de evenementenbranche, de reisbranche en de horeca zijn veel banen verloren gegaan, terwijl bijvoorbeeld de zorg juist staat te springen om arbeidskrachten.

Omscholing

Het kabinet hoopt mensen te helpen met de overstap naar een andere sector. „Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt”, zegt Koolmees. De bewindsman had niet verwacht zo snel door de gratis adviezen heen te zijn. Hij is blij dat zoveel mensen geholpen worden, „maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn.”

Voor de gratis adviezen heeft het kabinet €14 miljoen uitgetrokken, als onderdeel van het economisch noodpakket om de coronacrisis door te komen. Voor het omscholingsprogramma NL Leert Door is in totaal €50 miljoen opzij gezet, hoewel veel oppositiepartijen dat veel te weinig vinden. Er is ook geld gereserveerd voor loopbaanadviezen in 2021, benadrukt Koolmees.