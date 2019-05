Hooggevoelig geboren

Prinses Märtha Louise ervaart hoe hard geuren kunnen aankomen bij hooggevoelige mensen. Ⓒ FOTO MARCEL ANTONISSE

De Noorse prinses Märtha Louise (47) is over haar gevoelige natuur heen. Zeg maar gerust: haar hooggevoelige natuur, waardoor ze lang dacht niet normaal te zijn. ,,Toen ik me erin verdiepte, bleek dat het helemaal niet abnormaal is om stemmingen over te nemen en ontvankelijk te zijn voor geuren, kleuren en geluid”, zegt de dochter van de Noorse koning Harald (82) in een interview in Zaandam.