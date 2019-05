'Renault wil formeel samen met Nissan'

Renault zou hebben voorgesteld om de bedrijven samen te voegen onder een houdstermaatschappij. Het hoofdkantoor van de gefuseerde onderneming zou in een ander land dan Frankrijk of Parijs komen, en elke onderneming levert eenzelfde aantal bestuurders. TBS liet in het midden wanneer het voorstel van Renault is gedaan. Nissan wilde niet reageren op de berichtgeving.

Eind april meldde zakenkrant Financial Times dat Nissan niet was ingegaan op een uitgestoken hand van Renault om weer te praten over een fusie. De Japanners zouden momenteel niets zien in welk fusieplan dan ook. Jean-Dominique Senard, de nieuwe topman van Renault, deed volgens de zakenkrant een nieuwe poging om het Franse autobedrijf samen te smelten met de Japanse samenwerkingspartner. Eerder leidde dat onder leiding van de toenmalige leider Carlos Ghosn tot de vorming van de alliantie waartoe Renault en Nissan samen met Mitsubishi behoorden, ook al tot niets.

Ghosn

Ook Financial Times sprak over een gelijke verdeling van de aandelen in het fusiebedrijf en het verdelen van de bestuurders. Het hoofdkantoor zou volgens de krant mogelijk in Singapore worden gevestigd.

De sfeer tussen Renault en Nissan is zeer moeizaam sinds de aanhouding van Ghosn in Tokio in november, wegens verdenkingen van gesjoemel met de boekhouding en het wegsluizen van geld bij Nissan. Ghosn werkte op dat moment ook aan een fusie, maar in die plannen zou Renault duidelijk de lakens uitdelen.