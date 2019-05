Euronext neemt horde in strijd om Oslo Børs

Oslo - Beursuitbater Euronext heeft een grote horde genomen in de overnamestrijd met het Amerikaanse Nasdaq om Oslo Børs. De beursuitbater van onder meer de beurs in Amsterdam werd door de Noorse overheid geschikt geacht als eigenaar. Ook hoeft de aanstaande koper niet twee derde van de aandelen van de beursuitbater in handen te hebben voor goedkeuring van de deal.