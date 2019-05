Publicatie jaarverslag Esperite voor eind juni

Esperite kampte ook vorig jaar met problemen rond de publicatie van zijn jaarverslag en -cijfers. Zo stelde het bedrijf de publicatie van zijn jaarrapport over 2017 meermaals uit en verschenen de cijfers over dat jaar pas in november. De verslaggeving kreeg uiteindelijk geen goedkeuring van de accountant, onder andere omdat er zorgen waren over financiële voorspellingen van Esperite.

Het bedrijf meldt verder in een verklaring dat ,,de recente ongunstige situatie'' bij de onderneming geen invloed heeft op de onderzoeksprojecten op het gebied van exosomes en micro vesicules. ,,Esperite heeft de volledige controle over de patenten en het intellectuele eigendom met betrekking tot deze projecten'', aldus de onderneming.

De productie-eenheid in Niel heeft te maken gehad met ,,een ongunstige situatie'' als gevolg van lokale regelgeving. Daardoor is onderdeel The Cell Factory in liquidatie geraakt vanwege een negatief eigen vermogen. Esperite voert onderhandelingen met potentiële investeerders.