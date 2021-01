GM wil Tesla in VS met zwaar geschut passeren

Tesla, dat nog bezig is om een megafabriek uit de grond te stampen in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn, krijgt als het aan General Motors ligt komende jaren stevige concurrentie te duchten. Dat wil eind dit jaar versneld dertig elektrische modellen lanceren om in de VS het grootste marktaandeel te verkrijgen. Topvrouw Mary Barra zegt in een toelichting te streven naar de verkoop van een miljoen elektrische wagens in 2025.

In 2012 maakte General Motors nog zijn debuut als fabrikant van elektrische wagens in de VS. Met de verkoop van de Chevrolet Volts werd het bedrijf meteen marktleider, nog voor het concurrerende Toyota Prius. Met de lancering van Tesla’s Model 3 in 2015 nam topman Elon Musk de dominante positie van GM over. In 2019 had Tesla nog een marktaandeel van 58%. In de eerste helft van 2020 zou dat zelfs zijn gegroeid naar 80%.

Beurswaarde

Ook in beurswaarde heeft Tesla zijn concurrent sinds vorig jaar volledig overvleugeld. GM heeft op Wall Street een waarde van $60 miljard, terwijl het aandeel Tesla na de prachtige rit sinds maart 2020 goed is voor bijna $700 miljard. Ook de grootste autobouwer ter wereld Toyota blijft hierbij ver achter.

Op het gebied van elektrische vrachtwagens probeert General Motors meer voet aan de grond te krijgen. Eerder werd nog een nauwe samenwerking aangegaan met Nikola, de ontwikkelaar van elektrische trucks. Na het opstappen van de topman bij Nikola vanwege vermeende oplichting, is de uitkomst daarvan nog ongewis.

Onder het dak van General Motors gaat een groot aantal merken schuil. In de VS zijn Buick, Chevrolet, GMC en Cadillac de bekendste namen bij de Amerikaanse autoreus.