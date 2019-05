Atrium verkoopt Poolse bezittingen

Dat is een premie van ongeveer 3 procent op de boekwaarde van de bezittingen per eind maart. Naar verwachting zal de transactie, die onderdeel uitmaakt van de strategie van Atrium, in het derde kwartaal worden afgerond.

