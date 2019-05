DSM koopt onderdeel SRF in India

Het Engineering Plastics-bedrijf van SRF, dat speciale materialen ontwikkelt, produceert en verkoopt, werd in 1979 opgericht en heeft zijn belangrijkste activiteiten in het Indiase Pantnagar. Vorig jaar werd een omzet gerealiseerd van ongeveer 37 miljoen dollar.

DSM behaalde in 2018 in India een omzet van ongeveer 250 miljoen euro, met circa 550 medewerkers. DSM is actief in zowel voeding als materialen in het land. DSM Engineering Plastics heeft een bereidingsfaciliteit en een onderzoekscentrum in Pune.