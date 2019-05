Bouwcapaciteit woningmarkt moet verdubbelen

In de Nationale Woonagenda is afgesproken dat tot 2025 zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd moeten worden om aan de behoefte te voldoen. De afgelopen twee jaar is dat streefgetal niet gehaald. In 2017 werden er 63.000 nieuwe huizen gebouwd en vorig jaar circa 65.000. Dat geldt met name voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Volgens het EIB zijn in alle provincies samen op dit moment ruim 300.000 nieuwe woningen in bestemmingsplannen opgenomen voor de periode 2019-2024. Om de ambitie van de Woonagenda te halen, zijn er 450.000 nodig. Rekening houdend met uitval of vertraging, volgens eerder EIB-onderzoek gebeurt dit bij 30 procent van de plannen, concludeert het instituut dat de plancapaciteit moet worden verdubbeld de komende jaren.