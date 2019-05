Bernstein negatiever over Air France-KLM

De kenners denken dat hogere brandstofkosten en nieuwe loononderhandelingen die moeten worden gevoerd, dit jaar en komend jaar effect zullen hebben op de resultaten. De prestaties over het eerste kwartaal roepen volgens de marktvorsers de vraag op ,,of je vanaf nu short moet gaan op het aandeel''. Hun antwoord daarop is ja.

Ook het feit dat de markt langer moet wachten op een strategie-update is volgens Bernstein negatief. Air France-KLM zei onlangs dat er in november een Capital Markets Day gehouden zal worden.

Het aandeel Air France-KLM sloot vrijdag op 8,57 euro.