ArcelorMittal en PostNL in de verkoop

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,4% lager op 548,70 punten. De Midkap-index dook 1,1% omlaag naar 764,50 punten.

Elders in Europa maakten de beurzen ook een terugtrekkende beweging. De CAC in Parijs en de DAX in Frankfurt raakte beide 0,6% kwijt.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zullen elkaar waarschijnlijk ontmoeten tijdens een G20-top in Japan eind juni. Trump heeft ondertussen na de verhoging van de importtarieven op $200 miljard aan Chinese goederen afgelopen vrijdag, nu opdracht gegeven om heffingen in te voeren op alle resterende goederen uit China. Peking heeft al gedreigd met tegenmaatregelen te komen. Wall Street

In de AEX pakte Adyen de koppositie met een plus van 1,3%. Unilever werd 0,6% meer waard. Volgens de Britse krant The Sunday Telegraph zou het levensmiddelenconcern het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Drunk Elephant willen kopen.

RD Shell kreeg er 0,7% bij. De Britse bank HSBC verhoogde het advies van het olieconcern naar kopen.

Philips noteerde vandaag ex-dividend. Gecorrigeerd hiervoor noteerde het zorgtechnologieconcern 0,3% in de min.

Hekkensluiter ArcelorMittal zakte steeds verder weg met een aderlating van 3,9%. KPN was ook in mindere doen en moest 1,6% afstaan. Effectenhuis Redburn heeft het telecomconcern van de kooplijst gehaald. ASML keek aan tegen een verlies van 0,9%.

Midkapper Air France KLM koerste 2,8% lager. Analisten bij Bernstein hebben het advies neerwaarts bijgesteld van ‘houden’ naar ‘onderwogen’. PostNL sloot de rij en duikelde 4,2%.

Flow Traders behoorde bij de schaarse winnaars met een plus van 0,4%.

Op de lokale markt werd Ajax 1,9% hoger verhandeld nadat de Amersterdamse voetbalclub gistermiddag zo goed als zeker het kampioenschap heeft behaald.

Euronext won 2%. De beursuitbater heeft een grote horde genomen in de overnamestrijd met het Amerikaanse Nasdaq om Oslo Børs.

