Start handelsoorlog doet beleggers pijn

De AEX stond om kwart over vier 1,2% lager op 544,2 punten. De AMX dook 2,4% omlaag naar 754,5 punten.

Elders in Europa zetten de beurzen de neergang van vorige week ook stevig voort. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX verloren 1,5% respectievelijk 1,8%.

In de VS was het sentiment ook heel negatief. Na drie kwartier handel stond de Dow Jones-index 2,2% lager en de Nasdaq-index 2,5%.

China kondigde rond half drie aan de tarieven op $60 miljard aan Amerikaanse producten naar 25% te verhogen en aankopen van agrarische producten mogelijk uit te stellen. Het land reageerde hiermee op de verhoging van de importtarieven door de VS op $200 miljard aan Chinese producten op vrijdag en Trumps aankondiging dat de heffingen op resterende goederen eveneens omhoog gaan.

Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro denkt dat het opgelaaide handelsconflict het beurssentiment voorlopig zal blijven drukken. „De situatie is geëscaleerd en de partijen hebben geen concrete afspraken gemaakt wanneer ze verder gaan praten. In procenten van hun economieën zijn de importen bescheiden, maar het gaat om het sentiment. Als het conflict lang duurt, kan dit een bedreiging vormen voor het verwachte economische herstel in het tweede halfjaar.”

Wessels vraagt zich af of Trump zijn hand niet overspeelt. „Aziaten houden er niet van gezichtsverlies te lijden. China hamert op respectvolle onderhandelingen en ziet zich nu gedwongen hard terug te slaan. Trump gaat de druk van de dalende beurskoersen voelen, omdat hij zijn succes hieraan spiegelt.”

In de AEX stond staalproducent ArcelorMittal met een aderlating van 5,1% onderaan. Biotechnologiebedrijf Galapagos en verzekeraar ASR volgden met minnen van rond 3%.

KPN moest 2,3% afstaan. Effectenhuis Redburn heeft het telecomconcern van de kooplijst gehaald. Gecorrigeerd voor het ex-dividend stond zorgtechnologieconcern Philips 1,8% af.

Zwaargewicht RD Shell was met een winst van 0,7% een lichtpunt, geholpen door een opleving van de olieprijzen. Bovendien verhoogde de Britse bank HSBC het advies van het olieconcern naar kopen.

Unilever werd 0,1% meer waard. Volgens de Britse krant The Sunday Telegraph zou het levensmiddelenconcern het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Drunk Elephant willen kopen.

Midkapper PostNL duikelde 6,8%, na een verkoopadvies van de Britse bank HSBC.

Air France KLM koerste 4,4% lager, na door het Amerikaanse Bernstein op de verkooplijst te zijn geplaatst.

Flow Traders behoorde bij de schaarse winnaars met een plus van 1,4%.

Op de lokale markt blonk AND International met een plus van 8% uit, dankzij een nieuwe overeenkomst met het Duitse Digital Data Service over de levering van digitale kaarten

Ajax werd 1,3% hoger verhandeld doordat de Amsterdamse voetbalclub het kampioenschap vrijwel zeker heeft binnengehaald.

Euronext won 0,4%. De beursuitbater heeft een grote horde genomen in de overnamestrijd met het Amerikaanse Nasdaq om Oslo Børs.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!