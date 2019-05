Bitcoin stijgt naar $7000 in beste weekend in drie jaar

Dat is nog altijd ver van de piek van $19.000 die de munt twee jaar geleden bereikte, maar niettemin opmerkelijk, omdat de munt hiervoor maanden rond de $5000 koerste, of daaronder. Medio december was een bitcoin nog slechts $3500 waard.

Het is bij de bitcoin altijd een beetje raden waar die plotselinge stijgingen (en dalingen) vandaan komen. Eén analist wijst erop dat de virtuele munt een van de weinige stijgers op de financiële markten is nu de wereld zich zorgen maakt om de handelsdeal tussen China en Amerika. Handelaren vragen zich wel af of deze bitcoinrally standhoudt, of dat de winst van dit weekend net zo snel weer verdwijnt als dat hij kwam.